Persistir en atac facilita la victòria al Fruitosenc

El Fruitosenc va assegurar el triomf a casa davant un Sant Pere Nord que va merèixer més, sobretot a la primera part. Els primers minuts van ser dominats clarament pels visitants contra un Fruitosenc tancat al darrere que havia d'aprofitar les opcions al contraatac per inquietar el rival. Tot i el clar domini, als egarencs els va faltar profunditat en els darrers metres i el Fruitosenc es va fer fort en defensa per no rebre ocasions de perill. Quan semblava que els jugadors enfilarien el camí dels vestidors amb el marcador intacte, el Sant Pere Nord es va avançar al darrer minut del primer temps, després que Seck convertís en gol una centrada des de la banda.

El signe del matx va canvir en el segon temps. El Fruitosenc va sortir més agressiu i ben d'hora va restablir l'igualtat amb una diana de Pol Serra. El partit es va tornar a igualar i els dos conjunts van disposar d'arribades bastant clares a les àrees contràries per desfer l'empat. Finalment, la sort va somriure als locals, que a falta de vint minuts es van posar amb avantatge per mitjà de Carlos García. Ja a les acaballes, i quan el Sant Pere Nord es va bolcar a l'atac, Calderer va fer el definitiu 3 a 1.