El Sallent controla totes les facetes del joc i sentencia en una efectiva represa

El Sallent va obtenir tres punts d'or davant d'un rival directe, el Can Parellada, en la seva lluita per no perdre la categoria. Els bagencs van disputar un partit molt complet i van acabar imposant-se per un còmode 0-2 enfront d'un equip local inofensiu. L'equip entrenat per Jesús Pelfort va gaudir de fins a cinc ocasions clares per marcar, però la falta d'encert en la finaltizació va fer que ambdós equips arribessin al descans amb empat sense gols. A la segona meitat, el Sallent encara va controlar més el ritme del joc, però en aquest cas va estar més encertat i va poder aconseguir marcar. El lateral dret Brian va inaugurar el marcador amb un autèntic golàs des del lateral de l'àrea al minut 55. El seu potent xut creuat va superar un porter local que no va aconseguir aturar-lo.

A partir del gol, els jugadors visitants van gaudir de minuts molt plàcids, davant d'un Can Parellada que no va trepitjar l'àrea defensada per Rando. Enrique va sentenciar amb el definitiu 0-2, a falta de vint minuts, amb un xut des del córner que es va acabar enverinant i es va colar al fons de la xarxa. Ja amb els tres punts a la butxaca, els sallentins van poder marcar el tercer gol, però el travesser ho va impedir.