El Solsona esborra del mapa un inofensiu Organyà

El Solsona va golejar l'Organyà en un partit sense gaire història. Els solsonins van dominar de principi a fi i van esborrar del mapa un conjunt visitant que no va disputar el seu millor partit de la temporada. L'equip local, entrenat per Joan Corominas, va aconseguir inaugurar el marcador al minut 16 de joc, després d'una gran jugada col·lectiva. Robert Tripiana va estar encertat i va posar l'1-0 en el marcador. Deu minuts més tard, i sense que els visitants tinguessin capacitat de reacció, Ratera va culimnar una excel·lent jugada de tot l'equip local per fer el 2-0. Els jugadors visitants no van inquietar en cap moment la porteria defensada per Barcons i ambdós equips van desfilar cap al túnel de vestidors amb el 2-0.

A la represa la dinàmica no va canviar. Els solsonins no van afluixar i van continuar accelerant en un partit molt sentenciat. L'Organyà va fer canvis a les seves files i l'equip va reduir el nivell. De nou en una gran jugada combinativa dels blaus, Montaner va ampliar la diferència amb el tercer gol. Sis minuts més tard, el defensa Lorca, amb un gran xut per l'escaire, va marcar el 4-0. A falta de vint minuts per al final, hi va ahver un clar penal comès sobre Alarcón. Albert Parcerisa va ser l'encarregat de transformar la pena màxima i fer el 5-0. En el tram final del partit, cap equip va ser capaç de superar les defenses i el marcador ja no es va moure més.

La setmana vinent, el Solsona rebrà l'Artesa de Segre davant la seva afició i del grup d'aficionats Llampècs Blaus, mentre que l'Organyà rebrà la visita a casa seva del Castellserà.