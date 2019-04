El València s'acosta a la Champions i Benzema salva un trist Madrid al final

El València va ser el gran beneficiat de la jornada del cap de setmana. Les derrotes del Getafe i de l'Alabès, dissabte, i el seu triomf d'ahir al camp del seu rival més directe ara mateix, el Sevilla, provoquen que el conjunt de Marcelino se situï a només tres punts del quart lloc, que dona accés a la Lliga de Campions.

Els valencianistes en van tenir prou amb un penal tranformat pe Parejo al límit del descans per vèncer, en un duel en què Gameiro va enviar un xut al pal i en què el públic va demanar un penal de Gayá a Gonalons. L'efecte Caparrós sembla que s'esbrava.

Per la seva banda, un trist Madrid va estar a punt de cedir dos punts a casa contra el cuer. L'Osca es va avançar als tres minuts amb un xut del Cucho Hernández que va superar Luca, el fill de Zidane, que ahir va ser titular. Isco va empatar i Ceballos va marcar el 2-1 abans que Etxeita resitués l'empat. A falta de dos minuts per al final, un gran xut de Benzema va salvar els mobles blancs.

Pel que fa a la zona de descens, el Rayo, amb Paco Jémez, va merèixer guanyar el Betis amb un gol de De Tomás, però va veure com Tello empatava al final. Polèmica a Valladolid per un gol anul·lat a Kike Olivas que va evitar el triomf local. Abans havien marcat Keko i Oyarzabal. El Llevant tampoc no s'escapa del tot de la zona baixa. Ahir només va poder empatar a dos a casa amb l'Eibar.