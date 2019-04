El Vilatorrada no té cap opció contra un Sabadell molt afinat en el triple

El Club Bàsquet Vilatorrada va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Club Natació Sabadell, que es va imposar per un contundent resultat de 100-62.

A l'inici del matx, els jugadors bagencs es van avançar amb un 4-10, però va ser un miratge, ja que els locals de seguida van agafar el pols al partit i, ajudats per un extraordinari encert des de la línia de triple (amb 16 encerts de 30 intents), no van donar cap possibilitat als jugadors dirigits per Josep Morera. El partit va arribar al descans amb els visitants 30 punts a sota al marcador després d'un segon quart on, tot i provar diferents plantejaments defensius, no van ser capaços d'aturar l'allau de joc local, i el partit va quedar dat i beneït (58-28).



La segona part, un pur tràmit

La segona part va ser de tràmit i, tot i que ho van intentar, els nois de Sant Joan de Vilatorrada no van ser capaços en cap moment d'acostar-se al marcador i discutir la victòria sabadellenca. El proper partit del Club Bàsquet Vilatorrada serà a la complicada pista del Navàs Viscola, el campió del grup 2 de Primera Catalana i nou equip de Copa Catalunya. El matx, que és un ajornat de la jornada 18, es posarà en marxa dimecres a partir de les nou del vespre.