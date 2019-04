El Barça visita un Vila-real amb necessitat de punts

El FC Barcelona visita avui l'Estadi de la Ceràmica per enfrontar-se al Vila-real (21 hores), un dels equips que es troba en la zona baixa de la classificació de la lliga. Els de Calleja estan a un sol punt de la zona de descens, que marca el Celta, amb qui van perdre el cap de setmana passat (3-2).

Vila-real serà la darrera aturada del Barça abans d'una setmana clau en el calendari blaugrana. Dissabte rebrà l'Atlètic de Madrid, segon classificat, i podria donar un cop definitiu a la lliga, i el següent dimecres viatja fins a Anglaterra per jugar l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, contra el Manchester United.

El Barça no ha perdut en les seves últimes nou visites (sis victòries i tres empats) a Vila-real. Tot sembla indicar que el partit servira perquè el tècnic, Ernesto Valverde, doni descans a alguns dels seus millors homes, com Leo Messi, Piqué o Luis Suárez. En la roda de premsa d'ahir, el tècnic extremeny no va donar cap pista. «És complicat deixar a la banqueta un jugador com Messi, però demà veurem què acabem decidint», va assegurar Valverde, qui en ser demanat per la possible suplència de Gerard Piqué va manifestar que «ja veurem si juga». El central català està a una targeta de complir el cicle de sancions i, per tant, és probable que Valverde el reservi pensant en el partit de dissante contra l'Atlètic. En el capítol de lesionats, segueixen fora de l'equip, per part del Vila-real, Bruno Soriano, Trigueros i Javi Fuego. Per part del Barça, Dembéle és dubte i probablement es reservarà per als partits més importants.