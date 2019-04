Baxi-Iberostar, primera 'final' de play-off

No serà definitiu, però sí que el resultat del partit que enfrontarà el Baxi amb l'Iberostar, diumenge al Nou Congost, pot tenir un pes important en la lluita per entrar als play-off pel títol. La incidència podrà ser a un llarg termini quan es resolgui quins seran els 8 equips classificats. I també en el termini més curt: el Baxi porta a hores d'ara tres derrotes seguides, engruixides amb el Madrid i el Barça, més una dolorosa a casa amb el San Pablo, i necessita un estímul positiu per encarar amb màxima motivació la recta final de la lliga regular.

El resultat de fa tres mesos al pavelló canari, amb derrota mínima per 77-75 amb els dos tirs lliures errats de Pere Tomàs que podien haver forçat la pròrroga, posa més rellevància al matx de diumenge a les 12.30 hores al Congost. Si el Manresa porta un 0 de 3 durant les últimes setmanes, l'Iberostar es troba en una ratxa negativa de 0 de 6 en la Lliga Endesa, des del triomf per 63-57 sobre el Barça abans de la Copa, on es van tornar a trobar i els de Txus Vidorreta van donar un ensurt a l'equip de Pesic, a semifinals, en perdre de sis punts (92-86).

L'Iberostar Tenerife ha perdut en els seus últims 6 partits. Quatre vegades ha sigut de local, tenint com a rivals el San Pablo Burgos (83-88), l'Herbalife Gran Canaria (86-90), el Delteco GBC (60-67) i el Reial Madrid (82-91). Els dos partits a fora els va cedir a les pistes del Tecnyconta (102-93) i del Kirolbet Baskonia (82-63).

Abans de la mala ratxa, els canaris ocupaven la quarta plaça amb 12 victòries, només darrere del Barça, el Madrid i el Baskonia, i empatats amb l'Unicaja i el València Basket de Ponsarnau. Ara són desens, encara que a una sola victòria de la zona de play-off, on es troben el Morabanc (setè) i el Baxi (vuitè). El Tecnyconta és el novè, amb les mateixes 13 victòries que els dos equips anteriors, però perjudicat per una diferència més negativa en la resta dels punts a favor i dels encaixats.



Canvi de dinàmica



Tant l'Iberostar com el Manresa buscaran, en el partit del proper cap de setmana, el punt d'inflexió que els permeti afrontar amb les màximes garanties els vuit partits que quedaran.

L'equip de Tenerife té uns dies atapeïts de compromisos, ja que demà jugarà un partit de la Champions League que li pot permetre classificar-se per a la Final Four d'una competició de la qual ja es va proclamar campió el 2017.

El Baxi, que està firmant la seva millor temporada dels darrers 15 anys i acumula més victòries (13) que derrotes (12), espera sumar de nou després de les tres derrotes consecutives encaixades. A més de l'efecte real a la classificació, el conjunt de Peñarroya necessita un impuls moral. Les derrotes a les pistes del Madrid (de 34 punts) i del Barça (de 36) han sigut molt engruixides, però el principal mal pas va ser la derrota al Congost amb el San Pablo Burgos (83-86), que va trencar una sèrie positiva de 3 victòries casolanes seguides, davant del València Basket, de l'Estudiantes i de l'Obradoiro.

Dels 9 partits que queden de lliga regular, el Baxi en jugarà 5 al Congost, 3 dels quals seran el mes d'abril. Després del partit contra l'Iberostar, els manresasn rebran el cuer Delteco (el dia 13), i l'UCAM Múrcia serà l'oponent al Nou Congost per tancar el mes, el dia 28. Al mig, desplaçament fins a Las Palmas de Gran Canària per enfrontar-se a l'Herbalife que ara dirigeix Pedro Martínez. Són tres partits contra equips que lluiten per evitar el descens, i és que, en aquesta alçada del campionat, cap adversari és còmode.

La mínima derrota a Tenerife dona opcions al Baxi per remuntar l'average i per agafar impuls de cara a l'esprint final per al play-off.