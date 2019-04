Un Espanyol en hores baixes rep el sorprenent Getafe

L'Espanyol busca urgentment la victòria per no haver de pensar en la possibilitat de lluitar per la permanència. Els blanc-i-blaus es troben en hores baixes, ja que porten un mes sense guanyar un partit, i avui tindran davant el Getafe (20.30 hores), l'equip revelació de la temporada i que ha sorprés tothom, en situar-se actualment en posicions de Champions League, tot i que l'Alabès, el Valencia i el Sevilla el segueixen de molt a prop. El partit enfrontarà dos dels candidats a convertir-se en el màxim golejador nacional de la temporada. El Getafe té Jaime Mata, l'actual «zarra», amb tretze gols, i l'Espanyol té Borja Iglesias, qui n'acumula onze. Tots dos van ser fitxats pels seus respectius equips a l'estiu i la temporada passada jugaven a Segona Divisió.