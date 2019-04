El Girona vol mantenir el seu historial invicte amb l'Atlètic

El Girona visita avui l'Atlètic de Madrid al Wanda Metropolitano (19.30 hores) amb la intenció de mantenir l'historial invicte amb l'equip matalasser, amb el qual no ha perdut en cap dels cinc enfrontaments previs. Els d'Eusebio van perdre el cap de setmana passat a casa davant l'Athletic Club (1-2). En canvi, els de Simeone van disputar un dels millors partits de la temporada amb una victòria contundent contra l'Alabès (0-4). El Girona no només vol mantenir la bona ratxa contra l'Atlètic, sinó que també vol consolidar-se com un dels millors equips a domicili de la temporada. Actualment acumula 22 punts i els únics equips que el superen són el Barça (32 punts), el Reial Madrid (26 punts) i el seu rival avui, l'Atlètic (24 punts), a qui podria superar si acaba guanyant aquesta tarda. Eusebio perd per a l'enfrontament la seva màxima referència en atac, Stuani, per unes molèsties al soli de la cama dreta. Tanmateix, el val·lisoletà recupera el lateral dret Pedro Porro. A Griezmann li queda una targeta per complir el cicle de sancions i podria ser suplent, pensant amb el Barça.