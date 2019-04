L'igualadí Bernat Jaume arriba a la penúltima ronda al Canadà

L'anoienc Bernat Jaume va jugar al Canadà una nova prova puntuable pel circuit mundial d'esquaix. L'igualadí va tenir una gran actuació, enguanyar en la primera ronda el sud-africà Tristan Eysele per 11-5, 11-6, 11-6. En la segona es va desfer del campió canadenc Shawn Delierre, 78è del rànquing mundial, per 11-9, 11-5, 7-11, 11-9, i a semifinals va cedir davant el primer classificat, l'egipci Mohamed ElSherbini, 72è en el rànquing mundial, per 8-11, 9-11, 11-3, 9-11.

D'altra banda, el tercer equip de l'RS-Plastnet va fer taules en el seu enfrontament amb el Bonasport de Barcelona, a la lliga catalana de Tercera categoria. Carles Sánchez, en un igualadíssim partit de 3-2, va sumar el primer punt en guanyar Holguer Kirguis, els de la Bonanova van capgirar el marcador gràcies a dues victòries per 3-1 de Nacho Moya i Carlos Jimeno davant de Sergio Rivero i Jordi Colom. Finalment, la jove Montse Fajardo va sumar l'empat en guanyar Ariel Gemau. A la lliga catalana infantil, l'equip igualadí no podrà revalidar el títol, ja que, al marge d'algunes absències importants, l'equip va perdre a Banyoles davant els locals del Triops per 0-5 i enfront el Nat's de Sant Fruitós per un renyit 2-3.