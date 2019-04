El Manresa B juvenil queda a les portes de la remuntada i perd

El Manresa B juvenil va patir una derrota a casa davant d'un Sabadell B inmers en la lluita per no baixar de categoria. Els manresans van aixecar un desfavorable 0-2 en dos minuts, però un gol en el temps de descompte va ensor-rar totes les opcions de remuntada. Els sabadellencs van marxar al descans amb avantatge gràcies a un solitari gol al minut 30. A la represa, ambdós equips van estar més encertats i es van veure alternances. Els visitants van marcar el 0-2, però els locals van reaccionar per empatar. En el temps afegit, el Sabadell B va emmudir el Nou Congost amb el gol definitiu.