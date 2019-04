El Manresa juvenil cedeix de nou i es despenja dels primers llocs

El Manresa juvenil va tornar a deixar escapar els tres punts del Nou Congost, aquesta vegada amb la visita d'un Segre B necessitat de punts que va aconseguir marcar un gol a les acaballes per imposar-se. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt anivellada, sense ocasions clares, en què les defenses es van imposar als atacs. Es va arribar al descans amb el marcador inicial. A la represa, els jugadors manresans van fer un pas endavant i van tenir ocasions per marcar. Els jugadors lleidatans van aprofitar una de les poques arribades que va tenir per marcar el gol i endur-se els tres punts cap a terres lleidatanes.