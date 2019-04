El manresà Miquel Bataller, proclamat Històric del Bàsquet Català

La Fundació del Bàsquet Català va celebrar, divendres a l'Hotel Catalonia Barcelona Plaza, la 26a edició de la seva gala, durant la qual es va fer el lliurament dels guardons Històrics del Bàsquet Català. Entre les dotze persones escollides enguany hi ha el manresà Miquel Bataller, ex-jugador i entrenador amb moltes dècades de trajectòria. Va estar molt vinculat a La Salle Manresa i al Bàsquet Manresa, tant en tasques de base com dirigint el primer equip, amb un ascens a l'ACB, el 1985. A la foto, Bataller és el segon de baix per la dreta, al costat de Joan Fa, president de la Federació Catalana.