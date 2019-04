El Nàstic cadet tomba el Gavà amb un solitari gol d'Adarve

El Gimnàstic de Manresa cadet va refer-se de les dues derrotes seguides en els darrers partits amb un triomf treballat davant d'un combatiu Gavà. El conjunt local va imposar-se amb un solitari gol d'Adarve en els primers 15 minuts de joc i ja va aconseguir mantenir l'avantatge fins al final de l'enfrontament. Els jugadors visitants, tot i anar a remolc en el marcador, van gaudir d'ocasions per empatar, però van topar en tot moment amb una forta i ordenada defensa local, que va aguantar les embestides. Els jugaors escapulats també van tenir ocasions per sentenciar a la represa, però els davanters bagencs no van estar encertats en la finalització. La setmana vinent, el conjunt entrenat per Oscar Segura visitarà el camp del Jabac i Terrassa.