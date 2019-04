El pilot surienc Josep Garcia no troba rival al Campionat d'Espanya d'Enduro

En la segona prova del Campionat d'Espanya d'enduro, celebrada a Valverde del Camino, a Huelva, el pilot surienc Josep Garcia (KTM) va ser el dominador, com ja ho va ser en l'estrena de la competició fa unes setmanes a Guadalajara.

Garcia es va imposar en la seva categoria, enduro 1, i també en la general. En la jornada de dissabte, el corredor de Súria va ser el primer classificat de la general, davant de Kirian Mirabet (Honda), Enric Francisco Montlleó (KTM), Cristóbal Guer-rero (Yamaha) i Tosha Schareina (Husqvarna).

En la segona jornada de la prova organitzada pel MC Valverdeño, els mateixos protagonistes van lluitar per les posicions capdavanteres. Només començar, Josep Garcia va caure en el tram cronometrat, com també després en la cursa extrema, fet pel qual va perdre un temps molt valuós i va veure com el superaven els rivals. Però, després d'aquest mal començament, en què va caure fins i tot algun cop més, Garcia anava tercer, amb Enric Francisco Montlleó i Cristóbal Guerrero primer i segon, respectivament. Des de l'inici de la tercera i darrera volta, el surienc va posar la directa i va situar-se en primera posició, deixant Cristóbal Guerrero segon i Enric Francisco Montlleó, tercer. Després de molt esforç, Josep Garcia mantés la placa vermella de líder 24MX en el seu poder. El dsurienc, després de la prova, va comentar que «aquest segon dia he tingut moltes errades i caigudes en les dues primeres voltes. En tot cas, estic molt content d'haver pogut recuperar el meu pilotatge en la darrera part d'una prova en què la gent de Valverde del Camino ha estat increïble en tot moment».

A la cursa també hi va prendre part el navassenc Jordi Serena (MX-Arvi). El de GasGas es va haver de retirar en la categoria TN júnior. La propera prova del Pont Grup Seguros Campionat d'Espanya d'enduro se celebrarà a l'Espluga de Francolí, a Tarragona, els dies 18 i 19 de maig.