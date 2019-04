Capacitats per ser campions Olympics

«La seva actuació a Abu Dhabi ha ultrapassat les meves millors expectatives. Han estat realment brillants i ens han demostrat a tots, una vegada més, que som nosaltres els qui veiem límits arreu».

Cristina Jiménez, entrenadora d'Amaia Valentín i Carles Calavera al Club de Gimnàstica Egiba, resumeix amb aquesta frase la satisfacció que li produiex la llustrosa actuació dels seus esportistes als Special Olympics World Games d'Abu Dhabi, l'esdeveniment esportiu d'àmbit internacional més reputat per a persones amb discapacitat intel·lectual.



Excel·lir en el debut olímpic

La santvicentina Amaia Valentín, de 30 anys, ha participat per primera vegada en la versió estiuenca dels Special Olympics World Games. Valentín, una esportista polifacètica, ja havia pres part en la modalitat hivernal de la competició dues vegades, on va evidenciar les seves aptituds com a esquiadora. Valentín rememora que «el 2005, al Japó, vaig ser campiona olímpica d'eslàlom i vaig assolir el quart lloc en l'eslàlom gegant». Dotze anys després, a Àustria, la bagenca va segellar «la medalla de bonze en eslàlom i un altre quart lloc en l'eslàlom gegant».

Enguany, en el seu debut olímpic en la modalitat de gimnàstica rítmica, Amaia Valentín es va proclamar campiona del món en corda, va conquerir la medalla de bronze en pilota i va pujar al tercer graó del podi en cinta, a més d'assolir un meritori setè lloc en cèrcol. Aquesta destacada actuació li va reportar, a més, la medalla de bronze a l' All around, la classificació que s'elabora a partir de les notes assolides en tots els aparells.

Per la seva part, Carles Calavera, de 18 anys, va viure a la capital dels Emirats Àrabs Units el seu bateig de foc en una gran competició internacional. El gimnasta de Fals va competir en la modalitat de gimnàstica artística i va assolir tres medalles, gràcies al cinquè lloc signat en anelles, el sisè segellat en salt i el setè assolit en l'exercici de terra. Als Special Olympics World Games es lliuren metalls als vuit primers classificats en cadascuna de les proves.

Rere aquesta allau de medalles hi ha «un any de preparació intensa en què l'Amaia i el Carles han mostrat una tenacitat i dedicació modèliques», emfatitza Cristina Jiménez. «Treballar amb ells suposa rebre, cada dia, una lliçó de vida. Per això, em sentiria igual d'orgullosa si no haguessin aconseguit uns resultats tan remarcables», rebla l'entrenadora.

Des de l'elecció de Valentín i Calavera per representar el combinat estatal a Abu Dhabi, ambdós gimnastes han hagut de superar un dificultós procés d'aprenentatge i reciclatge esportiu.

Amaia Valentín havia destacat els últims anys en la modalitat de gimnàstica artística, però només tenia algunes nocions de rítmica pel que fa a l'exercici de pilota. Segons detalla Cristina Jiménez, «Valentín ha entomat el repte de dominar la gimnàstica rítmica i d'aprendre i polir quatre exercicis de quasi un minut de durada en només un any». La gimnasta relativitza els seus mèrits. «Sóc exigent amb mi mateixa i perfeccionista. Senzillament, tenia ganes d'aprendre més», especifica.

La complexitat del desafiament es va incrementar quan la santviventina va patir una dolorosa i persistent sobrecàrrega als bessons de la cama esquerre que li impedia «posar-se de puntetes». La instrucció de Valentín es va alentir i l'exercici de corda va semblar un repte inabastable, almenys temporalment. La perseverança de la gimnasta va vèncer aquest obstacle per donar-li el ceptre olímpic. A hores d'ara, els exercicis de «corda i cinta» figuren entre les seves preferències.



Persistir fins dominar les anelles

Carles Calavera va afrontar una empresa de magnituds similars. Tal com detalla Jiménez, «el gimnasta tenia una bona base pel que fa a l'exercici de terra. Això sí, n'havíem de polir l'execució i la concatenació d'elements». El bagenc també tenia nocions de salt, però li calia preparar un exercici completament nou. Les anelles eren un univers per descobrir.

L'entrenadora detalla que «vam focalitzar els esforços en l'assimilació del nou exercici de salt, amb tots els conflictes emocionals que va comportar». A la vegada, amb la col·laboració de Toni Portell, tècnic especialista en anelles, Jiménez va transmetre la passió per aquest aparell al gimnasta. «Les anelles són el meu aparell favorit, per la força i energia que em transmeten», afirma Carles Calavera. El bagenc va excel·lir a Abu Dhabi en aquest aparell.

Amaia Valentín i Carles Calavera són els banderers de la vintena de gimnastes amb discapacitat intel·lectual que s'exerciten cada setmana al l'Egiba en un enriquidor règim d'inclusió amb la resta d'esportistes. Alhora, donen l'exemple a tots els conciutadans que, abans de sentenciar quines són les pròpies limitacions, cal explorar-ne agosaradament les fronteres.