Llocs d'honor per a Iborra, Nájar i Torres, de la Joviat, al Trofeu Anatoli Kàrpov

arxiuu particular

D'esquerra a dreta, Èric Iborra, Guillem Torres, Oriol Nájar i Pol Torres. Darrere seu, la llegenda dels escacs Anatoli Kàrpov arxiuu particular

El primer Trofeu Juvenil Anatoli Kàrpov d'escacs es va disputar al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. El torneig, organitzat per l'Escola d'Escacs Costa Brava, va tenir una vintena d'inscrits a cada una de les categories (sub-8, sub-10 i sub-12) i es va jugar en dues parts: una prèvia de 5 rondes i la fase final de tres rondes eliminatòries entre els millors classificats de la prèvia.

Quatre escaquistes de Fundació Joviat hi van prendre part: Èric Iborra en categoria sub-12, Pol Torres en sub-10 i Oriol Nájar i Guillem Torres en sub-8. Iborra i Nájar van estar intractables i tots dos van imposar-se en les cinc partides que van disputar, i es van classificar en primera posició de les respectives prèvies. Guillem Torres, amb 3 punts, es va situar en 5è lloc en sub-8 i també va passar a la fase final, mentre que en sub-10 Pol Torres només va poder ser 9è i va quedar-ne fora.

Tant Èric Iborra (sub-12) com Oriol Nájar (sub-8) van aconseguir arribar a la final de les seves categories. Però no els va acompanyar la sort i van perdre les dar-reres i decisives partides contra Adahara Carrasco i Nil Garcia, respectivament, i tots dos van quedar en segona posició. Per la seva banda, Guillem Torres (sub-8), després de perdre la semifinal contra el seu company d'equip Oriol Nájar, va guanyar la darrera partida i va finalitzar en una molt meritòria tercera posició.

El lliurament de premis va anar a càrrec del cèlebre gran mestre d'escacs rus Anatoli Kàrpov, que va ser campió del món del 1975 al 1985 i campió del món FIDE del 1993 al 1999. El veterà jugador, que posa el nom a aquest nou trofeu juvenil d'escacs, continua en actiu a un alt nivell i va seguir amb atenció les partides dels joves participants en aquesta competició de Platja d'Aro.