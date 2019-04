El manresà Toni Naspler és convocat per la selecció estatal U16

Toni Naspler, jugador del Bàsquet Manresa, ha estat convocat per jugar, del 19 al 21 d'abril, en el Torneig de Bellegarde (França), preparatori per l'Europeu U16 amb Itàlia, França i Grècia.

Amb Toni Nespler també hi seran Rafael Santos (Muser Auto), Iker Montero (Joventut), Daniel Tavio (AD Carteia), Christian Hernández (Tecnyconta Saragossa), Rubén Domínguez (CB Torrelodones), Diego Rivas (València BC), Ian Granja (CBA Academy), Owen Aquino (Real Madrid), Michael Caicedo (FC Barcelona), Iñaki Ordóñez (FC Barcelona), Pablo León (Unicaja), E. Valentín Pinedo (UCAM Múrcia), Javier Martínez (Andújar), Hugo López (Estudiantes), Carlos Taboada (Obradoiro), Carlos Sáenz-Díez (UCAM Múrcia)