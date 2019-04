Quatre podis berguedans en el català d'orientació per relleus

Dos equips del Club Orientació Berguedà (COB) van aconseguir quedar subcampions i dos corredors de la categoria infantil van quedar tercers al Campionat de Catalunya de curses d'orientació per relleus, celebrat als entorns de Santa Eulàlia de Pardines, a Prats de Lluçanès. El primer podi per equips el va obtenir l'absolut femení, format per Ampa Gil, Meritxell Freixas i Sara Prat. L'altra segona posició va ser per a l'equip de veterans masculí del COB, format per David Tarrés, Dani Castellà i Jordi Vilaredes. La cursa, organitzada pel club berguedà, va acollir més de 400 participants. A diferència de les curses d'orientació convencionals, en els relleus els corredors van haver de posar a prova la seva concentració amb la responsabilitat compartida d'obtenir un bon resultat com a equip.

L'equip guanyador en l'absolut masculí va ser el Badalona Orientació (Lluís Ferrer, Arnau Loro i Tommi Tölkkö) i el femení, els Aligots (Laura i Clàudia Baus i Marta Bruns). Ona Pons i Roger Macià van ser els esportistes del club berguedà en assolir aquesta tercera posició en les curses federades de les categories inferiors.