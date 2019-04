Triomf dels germans Ubach i de Brucart a la segona prova el català de motocròs

arxiu particular

Ramon Brucart va guanyar en la categoria MX3 a Bellpuig arxiu particular

El circuit de la localitat urgellenca de Bellpuig va acollir la segona prova del Campionat de Catalunya de Motocròs, amb victòries del bagencs Salvador i Simeó Ubach i de Ramon Brucart.

A la categoria MX sub-18 4T, Salvador Ubach, del MC Baix Llobregat i amb KTM, es va imposar en les dues mànegues, com el seu germà Simeó, que, amb Husqvarna, també va fer el doblet a la categoria MX 2, mentre que Oriol Casas, amb KTM, va abandonar en la primera i era cinquè a la segona. En MX 3, Ramon Brucart, del MC Can Taulé i amb Suzuki, va ser segon i primer, en una interessant lluita amb el vallesà Joel Lozano, que va invertir les posicions; el santfruitosenc va obtenir el triomf per diferència de temps. A la categoria MX Elit, Lluís Riera (Yamaha) vas er quart a les dues mànegues.

Quant a la classificació provisional del campionat, a la categoria MX sub-18, Salvador Ubach, que només ha participat en una prova, és quart. En MX 2, Simeó Ubach és el líder amb 95 punts, i Oriol Casas, quart amb 41 punts. En MX 3 Ramon Bucart lidera la classificació empatat a 90 punts amb Joel Lozano. I a la MX Elit, Lluís Riera és tercer. La tercera cita de la temporada del Campionat de Catalunya de Motocròs serà el 28 d'abril al circuit berguedà d'Olvan.