El City se situa líder per un punt i el Tottenham estrena estadi

El Manchester City, de Pep Guardiola, es va situar ahir líder de la lliga anglesa, ara amb els mateixos partits jugats que el Liverpool, a qui supera d'un punt. En un duel no gaire brillant, els citizens van derrotar per 2-0 el Cardiff, amb gols de De Bruyne i Sané a la primera part. Després, l'equip es va reservar.

El Tottenham, per la seva banda, va inaugurar el nou White Hart Lane derrotant per 2-0 el Crystal Palace i es posa tercer, amb un partit més que l'Arsenal, que és a un punt. Van marcar Son i Eriksen. El Chelsea, per la seva banda, va vèncer el Brighton per 3-0 i és cinquè, a un punt dels Spurs.