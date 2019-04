Instal·len el nom i els primers seients del futur «Estadi Johan Cruyff»

L'Estadi Johan Cruyff va cobrant vida a la Ciutat Esportiva Joan Gamper del FC Barcelona, amb la instal·lació dels seients del primer anell de graderies i el nom de l'antic jugador i entrenador a la part superior de la coberta de la tribuna principal i de les cobertes dels dos gols.



"L'Estadi es troba a la recta final de les obres i segons el calendari durant aquest mes d'abril i el proper mes de maig s'aniran acabant les diferents tasques que queden per donar per acabada la instal·lació", ha assenyalat el club en un comunicat.





Així, l'Estadi Johan Cruyff, amb el nom de l'holandès en un lloc predominant i ben visible des de diverses parts de la Ciutat Esportiva i el seu entorn, com l'autopista d'entrada a Barcelona, acollirà la següent temporada els partits del Barça B, el Barça Femení i el Juvenil A en la Youth League.Els seients ja s'han començat a instal·lar a la graderia baixa de 360º, que té una capacitat de 5.000 espectadors, i durant les properes setmanes s'acabaran de posar els 1.000 seients de la tribuna alta.El model de seients és el mateix que el del Wanda Metropolitano, amb un disseny "innovador i ergonòmic" que, ocupat o lliure, contribuirà a crear l'estètica de l'estadi gràcies al seu color blau en combinació amb el grana de l'edifici.El lema 'Més que un club' també es podrà llegir, perquè els seients grocs escriuran aquest missatge a la graderia del lateral.A mitjans de mes també està previst que comenci la instal·lació de la gespa del terreny de joc i ja s'estan col·locant els dos videomarcadors, un a cada gol, fabricats per una empresa alemanya amb experiència en estadis europeus de primer nivell.A finals d'abril també hi ha prevista la col·locació dels llums, que incorporen tecnologia LED que compleix amb les "creixents exigències televisives".Al maig, segons el calendari, s'acabaran les tasques a la zona dels vestidors, les banquetes, s'acabaran d'instal·lar les cabines de premsa i la façana dinàmica de 140 metres.L'Estadi Johan Cruyff, un cop acabat, necessitarà poder provar la instal·lació durant l'estiu perquè els equips puguin començar a disputar la propera temporada oficial.