L'Iberostar arribarà amb els deures europeus ben fets

L'Iberostar Tenerife, el rival del Baxi Manresa aquest diumenge en l'important partit per determinar les posicions de play-off, es va classificar ahir per a la final a quatre de la Lliga de Campions de la FIBA en derrotar l'Hapoel Jerusalem per 81-64, en un partit en què va dominar des de l'inici, va imposar la seva dura defensa i va remuntar amb facilitat els dos punts pels quals va perdre a Israel (75-73) la setmana anterior. D'aquesta manera, els canaris arriben a la seva segona fase final en tres temporades, després de la que van guanyar a casa la primavera del 2017.

L'equip de Txus Vidorreta va sortir molt fort, com demostra el 24-10 del primer quart. Va ofegar el joc d'atac dels hebreus, en què destaca el veterà i il·lustre Amaré Stoudemire, i es va basar en l'encert de l'irregular Nico Brussino (9 punts en aquesta fase) per posar distància en el marcador.

En cap moment hi va haver la sensació que l'Hapoel podria remuntar. En el segon quart, el relleu dels tinerfenys el va prendre Tim Abromaitis, qui, amb un triple i un llançament de dos punts, va distanciar el seu equip abans que un triple de Bassas segellés els primers vint minuts.

En el tercer quart, la dinàmica encara va ser més favorable per als locals, que van arribar a guanyar de 19 punts (58-39). La lògica relaxació, però, va provocar un parcial favorable als israelians, que es van arribar a situar a nou punts, i a set de passar ronda, quan encara faltaven dos minuts. En els darrers atacs, però, entre Abromaitis i Staiger ho van deixar tot vist per a sentència.

En la final a quatre, l'Iberostar es pot trobar el Brose Bamberg, que va eliminar l'AEK d'Atenes, el vigent campió, el Virtus de Bolo-nya o el Telenet Giants d'Anvers. El sorteig de les semifinals es farà el proper dia 11 i la fase final, en seu per determinar, serà entre el 3 i el 5 de maig.