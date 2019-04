L'Igualada Femení goleja en el primer duel del play-off

L'Igualada Femení es va imposar al CH Vila-sana per 5 a 1 en el primer partit de quarts de final del play-off d'ascens a l'OK Lliga. El partit, davant d'uns 200 aficionats, el va dominar de principi a fi l'equip de Maria Fernández, Pulgui. Així, les locals van arribar al descans amb el marcador favorable de 3 a 0, gràcies als gols de Queralt del Àguila, Maria Bonet i Carla Claramunt. A la segona part, dues faltes directes transformades per Carla Claramunt i el gol visitant de la valenciana del Vila-sana Teresa Payà van deixar el marcador en el definitiu 5-1.

L'eliminatòria, al millor de tres partits, va vomençar de la millor manera per a les anoienques. El segon duel, a la pista del club lleidatà, es disputarà diumenge a la tarda (19.15 h). Les lleidatanes hauran de guanyar l'Igualada Femení per forçar el tercer enfrontament. En cas de guanyar les igualadines, aquestes passarien a les semifinals i s'enfrontarien al guanyador del duel entre el HC Palau de Plegamans i el CH Mataró. En el primer partit, les palauenques van guanyar a casa.

L'Igualada Femení, de Segona Catalana, va caure eliminat a la Copa de la Lliga per un ajustat 2 a 3 en una intensa i vibrant confrontació amb el Mataró, de Primera Catalana. L'Igualada Femení 14A va empatar amb el Girona Figueres 2 a 2 i va perdre amb el Mataró per 4 a 7. L'Igualada Femení 14B va caure amb el Palau de Plegamans per 5 a 1. L'Igualada Femení 12 va ensopegar amb el Vic per 2 a 6. El mini femení continua imparable, en imposar-se al Palau de Plegamans B per 0 a 3.