El Lleida perd davant de l'Espanyol i el Nàstic en tindrà prou empatant

El Gimnàstic de Manresa en tindrà prou amb un empat diumenge, a partir de les onze del matí, al camp del Lleida Esportiu per continuar un any més a la Divisió d'Honor juvenil. La derrota ajustada de l'equip de la Terra Ferma per 2-3 d'ahir a la tarda davant de l'Espanyol provoca que el Lleida quedi ara un punt darrere dels escapulats i del Reus Deportiu, i que, per tant, li calgui la victòria per tal de salvar la categoria.

En el partit ajornat d'ahir al Municipal de Gardeny, en què l'Espanyol necessitava la victòria per continuar aspirant al títol de lliga, el conjunt blanc-i-blau va començar perdent amb un gol de Sebi, però va reaccionar i es va situar amb un 1-3 favorable a mitjan segona part. El gol final, novament de Sebi, va donar emoció als dar-rers minuts.

Pel que fa al descens, la situació és clara. El Reus, que rep el líder, el Saragossa, està matemàticament salvat, ja que una victòria del Lleida contra el Gimnàstic salva els blaus i qualsevol altre resultat el condemna a baixar i salva tant els bagencs com els roig-i-negres. En la lluita pel títol, avui el Barça rep el Girona i es podria posar a un punt del Saragossa. L'Espanyol és a dos. Qualsevol dels tres equips encara pot ser campió.