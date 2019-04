El Manresa FS supera el Vacarisses i avança a la Copa Catalunya

El Manresa FS va avançar cap als setzens de final de la Copa Catalunya en guanyar el Vacarisses a domicili. En els primers minuts es va viure molta intensitat, ratllant la duresa per part d'algun jugador local. Al minut 2, Asis va avançar els visitants, fet que va refredar una mica la forta pressió dels del Vallès. El partit continuava amb domini visitant i amb el Vacarisses buscant fer perill amb contracops. En un d'ells, al minut 13, va empatar Ivan Ortiz.

Faltaven set minuts per al descans i els locals ja havien acumulat cinc faltes. Aquesta circumstància la va aprofitar el conjunt manresà; en concret Asis, que va transformar el llançament de dos dobles penals. Amb aquests paràmetres, Asis havia aconseguit fer tres gols, però no en va tenir prou i va fer el quart a falta d'un minut per al final del primer temps.

El Vacarisses no donava el partit per perdut davant la cridòria dels seus afeccionats. Fins i tot, al segon temps, els col·legiats van aturar el partit en escoltar càntics ofensius al Manresa FS per part d'un sector de la graderia local.

Els aficionats van tornar a animar els seus, però Corvo va fer l'1 a 5 a falta de sis minuts pera l final. El conjunt entrenat per Albert Juanpera va reduir la diferència jugant de cinc, però un altre cop Asis, a porteria buida, va sentenciar el partit. El proper rival del Manresa serà el Sala 5 Martorell.