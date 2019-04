Núria Marquès obté la marca mínima per anar als Mundials del setembre

La nedadora paralímpica Núria Marquès, de Sant Esteve Sesrovires, va obtenir, en el Campionat d'Espanya per comunitats autònomes, la marca mínima per anar als Mundials del setembre, que se celebraran en alguna seu europea. Va aconseguir-ho en els 100 metres esquena de la categoria S9.

L'esportista del CN Sant Feliu va obtenir la medalla d'or en aquesta prova i també va aconseguir dues plates, als 400 lliures i als 100 papallona. L'estatal per comunitats autònomes va classificar 24 esportistes per al proper Campionat del Món. La Federació Espanyola d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FEDDF) va aconseguir quinze marques mínimes, entre les qual s'inclou l'aconseguida per la nedadora de Sant Esteve Sesrovires. La Federació Espanyola d'Esports per a Cecs en va obtenir sis, i de la Federació Espanyola d'Esports de Persones amb Discapacitat Intel·lectual es va classificar tres esportistes.

En el campionat de comunitats autònomes, Catalunya va aconseguir la segona posició i, per tant, el subcampionat estatal. Els catalans van aconseguir set medalles. Sarai Gascón va ser la nedadora catalana més destacada, amb tres ors (en 100 lliures, 100 papallona i 100 braça).