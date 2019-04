Revelador ascens de l'Handbol Berga

Dissabte, el primer equip de l'Handbol Berga va segellar a Barberà l'ascens a Tercera Catalana. La victòria dels verd-i-vermells sobre els vallesans (22 a 30) va consolidar els berguedans com a líders del grup A de Quarta Catalana, amb 40 punts, nou més que el quart, el Martorell B (31), quan falten quatre jornades per al final de la lliga regular. Atès que els tres primers classificats pugen de categoria, l'Handbol Berga ja és nou equip de Tercera.

L'ascens del primer equip de la històrica entitat berguedana no és un fet aïllat. És un símptoma més de la revifada d'aquest esport a la ciutat durant els últims anys, després d'una etapa de pèrdua d'incidència esportiva i social.

Tal com detalla Ramon Caballé, membre de la junta directiva de l'Handbol Berga i jugador del primer equip, «els primers indicis de recuperació es van produir durant la presidència de Laura García Marín, amb la creació dels equips infantil i juvenil».

La junta directiva actual, encapçalada per Marc Pons, ha accentuat l'aposta per la formació i, enguany, l'entitat té una escola d'iniciació a l'handbol, i amb quatre equips base federats: un aleví, un infantil i un juvenil masculins, a més d'un juvenil femení. L'estructura esportiva del club la completen el primer equip i un sènior femení que entrena i juga partits de caràcter amistós però que no pren part en les competicions federades per decisió de les jugadores que l'integren.

L'entitat ha modernitzat la seva gestió administrativa i econòmica quotidiana, traspasant-la a l'assessoria Serarols & Associats, i en aquest exercici ha incrementat el 110% del número d'associats, que a hores d'ara se situa en 214 socis al corrent de pagament de la quota anual de 42 euros.

Pel que fa al primer equip, la figura de l'històric Sebastià Expósito, el gurú de l'handbol berguedà, ha propiciat el despertar de l'equip. L'excompany de Ramon Rabassa i exjugador de Nacional a Santa Coloma de Gramenet ha dotat la formació verd-i-vermella d'un joc modern, dinàmic, atractiu i efectiu. Aquesta temporada. l'Handbol Berga ha tornat a aplegar, més d'una vegada, 300 espectadors al pavelló de la zona esportiva que du el nom del desaparegut president Antoni Sabata.

La consolidació de l'estructura d'equips base de l'entitat és l'objectiu prioritari de Marc Pons. El proper curs, es vol completar amb la creació d'un equip cadet i d'un sènior B, per garantir la continuitat a tots els jugadors que finalitzin l'etapa juvenil. Les noies del juvenil han de propiciar la creació d'un sènior femení federat, mentre es malda per retornar al primer equip el segell de millor formació de la Catalunya Central.