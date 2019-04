Els alevins de la selecció catalana es preparen per al torneig estatal

L'equip aleví de la selecció catalana de futbol sala es prepara per a la fase única del Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques d'aquesta mateixa categoria. L'entrenador del conjunt català és el callussenc Gerard Pusó, tècnic que va quedar campió estatal amb la selecció infantil la setmana passada. El torneig es disputarà als municipis de Malgrat de Mar, Tordera i Palafolls.

El conjunt català es troba enquadrat en el grup D junt amb les seleccions autonòmiques de Castella-la Manxa i Ceuta amb l'objectiu de buscar el pas a les semifinals. El Pavelló Municipal Germans Margall de Malgrat de Mar serà la seu dels dos partits de la selecció a la fase de grups i també ho seria en el cas d'arribar a la final. Els alevins intentaran revalidar el títol estatal que van aconseguir la temporada passada a Cantàbria.

Gerard Pusó ha convocat dos jugadors del Manresa FS, Pol López i Àlex Cervera, per a la cita estatal. També ha citat Aleix Esta-nyol, jugador del Vedruna Puigcerdà. Tal com va succeir en les fases prèvies dels Campionats d'Espanya sub-20 i sub-17 femení i sub-19 i sub-16 masculí, Catalu-nya torna a ser escollida per organitzar un campionat estatal, el penúltim de la temporada abans del benjamí, que serà a Múrcia.