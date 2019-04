El Barça Lassa aspira a la sisena Copa consecutiva

El Barça Lassa busca la sisena Copa del Rei consecutiva en la final a vuit que es disputarà des d'avui fins diumenge a Alacant. Els blaugrana jugaran el partit de debut contra l'Ángel Ximénez Puente Genil, equip que actualment és tretzè a la Lliga Asobal. Per a aquest partit, Xavi Pascual disposarà de tota la seva plantilla, a excepció de l'extrem danès Casper Mortensen, que ja no jugarà el que resta de temporada i que ha estat rellevat per l'extrem serbi Nemanja Ilic. A més, els blaugrana van renovar ahir Ludovic Fàbregas fins al 2023. El Fraikin Balonmano Granollers també serà en aquesta final a vuit d'Alacant i començarà el seu camí avui davant l'Abanca Ademar León, equip al qual aquesta temporada els vallesans no han pogut vèncer mai. La Copa del Rei és una competició atractiva que podria servir al Granollers per aconseguir una plaça europea per a la temporada que ve, encara que perquè sigui possible hauria d'arribar a la final del campionat. Els altres dos partits de la final a vuit enfrontaran el Logronyo La Rioja contra el Quabit Guadalajara i el Bidasoa Irún contra el Liberbank Conca. Barça i Granollers només es trobarien a la Copa del Rei en una hipotètica final amb ambdós conjunts.