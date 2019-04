El Baskonia es classifica i el Zalgiris completa els quarts

No farà falta que es disputin els quatre partits d'avui per determinar els vuit classificats i els enfrontaments dels quarts de final de l'Eurolliga. La victòria del Zalgiris a la pista del Reial Madrid (86-93), sorprenent, però no tant ja que els blancs no s'hi jugaven res i tenien baixes com les de Llull i Rudy Fernández, classifica els lituans com a vuitens i deixa fora de competició l'AX Milà, que va perdre ahir, i el Maccabi i l'Olympiacos, que queden sense opcions encara que vencin avui en els seus partits.

Per la seva banda, el Kirolbet Baskonia va caure a la pista del CSKA de Moscou un duel que tenia dominat en els tres primers quarts (82-78), amb la qual cosa perden la sisena posició en benefici del Panathinaikos, que ahir es va desfer del Buducnost per 87-67. D'aquesta manera, els vitorians hauran de superar en els quarts de final el seu adversari d'ahir si volen ser a la final a quatre que s'organitzarà al seu pavelló, el Fernando Buesa Arena.

En l'altre partit del dia, triomf del futur rival del Barça, l'Anadolu Efes, davant de l'AX Milà (101-95) que deixa els italians fora de competició. Així, els aparellaments de quarts de final seran: Fenerbahçe-Zalgiris; CSKA de Moscou-Kirolbet Baskonia; Reial Madrid-Panathinaikos i Anadolu Efes-Barça Lassa.



Conquesta bàltica

En el partit que va tancar la jornada de dijous, el Zalgiris de Saras Jasikevicius va imposar la seva voluntat més gran davant de Reial Madrid. El va dominar gairebé sempre, va marxar al vestidor amb nou punts d'avantatge (37-46), després d'un nefast tercer quart madridista i només va patir al final, quan els locals es van situar amb un perillós 81-82. Els punts de Brandon Davies, 27 en total, van ser decisius malgrat els 22 de Tavares i els 17 de Randolph.

Abans, a Moscou, el Baskonia va sortir disposat a vèncer i va arribar amb onze punts d'avantatge al final del tercer quart (55-66), però el conjunt rus va treure l'orgull al final, amb els punts de Clyburn (16) i Hackett (11) i va capgirar el resultat. Pels vitorians, bona direcció i bon partit de Marcelinho Huertas, amb 17 punts, però insuficients per la força del CSKA en el tram final.

També es va classificar el Panathinaikos amb un triple doble de Nick Calathes, autor d'11 punts, 12 rebots i unes escandaloses 18 assistències.