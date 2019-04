El Cruyff Court Manel Estiarte acull un torneig amb vuit equips escolars

El camp de futbol Cruyff Court Manel Estiarte, situat a la plaça rendiment des del desembre passat, serà l'escenari, demà diumenge, de les 9 del matí a les 6 de la tarda, del primer Torneig Escolar Cruyff Courts 6x6, amb la participació de 6 equips masculins i 2 femenins d'alumnat de 6è de primària de les escoles La Sèquia, Fedac Manresa, Bages i Renaixença.

La peculiaritat d'aquest torneig és que està organitzat mitjançant el projecte dels Herois del Cruyff Court, que consisteix en una iniciativa en la qual un grup de joves, que són habituals usuaris d'aquesta instal·lació, contribueixen a la dinamització d'aquest espai organitzant un torneig de futbol (la fase local del Cruyff Court 6x6) i així aquests nois i noies esdevenen un exemple a seguir dins del seu barri i que, alhora, tinguin l'oportunitat de descobrir i desenvolupar els seus talents.

A Manresa, aquests joves organitzadors (Esmeralda, Ayman, Mohamed i Mosab), tutoritzats per les regidories de Joventut i d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, han realitzat durant vuit setmanes les diferents tasques d'organització, disseny i difusió del torneig així com les diferents activitats paral·leles que els nens i nenes participants hi podran trobar (activitats lúdiques, esmorzar, premi al respecte ...). Els equips guanyadors (masculí i femení) representaran Manresa a les semifinal del que es celebraran a Martorell durant el maig. La final es disputarà a Igualada al juny.

Per a nens i nenes de 10 a 12 anys

El Cruyff Courts 6x6 és un torneig de futbol per a nens d'entre 10 i 12 anys. El respecte és el principal valor del torneig. Els Cruyff Courts, com el de Manresa, són petits camps de futbol d'ús lliure que tenen com a objectiu fomentar l'esport i inculcar valors com la responsabilitat, la integració, el joc en equip i la superació personal, així com aconseguir prevenir el sedentarisme i l'obesitat infantil. El Cruyff Court Manel Estiarte té el caràcter de pista pública d'ús lliure, tot i que l'Ajuntament de Manresa fa reserves per a activitats organitzades i programades, sobretot per entitats que treballen en l'educació en el medi obert, com són Joves Nucli Antic, el Casal de Joves la Kampana, Associació de Veïns Barri Antic, Centre Obert del Casalot.