Els navassencs no s'aturen i s'enduen també el derbi bagenc ajornat

El Navàs no afluixa tot i tenir l'ascens a Copa a la butxaca, i dimecres va derrotar el Vilatorrada en un partit ajornat, en el qual no va poder ser-hi l'entrenador Isidre Suau per motius de salut. Els locals van ser dirigits per Xavier Simó, no van notar la baixa del tècnic principal i van dominar des del primer minut, i van arribar a tenir un màxim avantatge de tretze punts (42-29) just abans del descans. La represa va ser similar i els locals van vèncer.