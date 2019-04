La recuperació del CB Navàs fa un nou pas

El Club Bàsquet Navàs, un dels clubs històrics de la comarca del Bages i amb més de mig segle de vida, s'està acabant de recuperar de la forta davallada que es va iniciar el maig del 2011. Aleshores, i a causa de l'alt cost econòmic, l'entitat va decidir renunciar a la seva plaça en una lliga EBA (la quarta categoria del bàsquet estatal) en la qual havia estat fix durant onze temporades. El curs següent, el 2011-12, l'equip va competir a Tercera Catalana, i en vuit temporades ha aconseguit ascendir tres categories, amb un sol entrebanc, el descens a Segona del 2016. L'últim salt, el de Primera a Copa Catalunya, es va fer oficial dissabte. Ara jugarà només un graó per sota justament de l'EBA, el punt en el qual es trobava quan es va començar a torçar tot.

La temporada d'enguany és per emmarcar per als navassencs, ja que acumulen un balanç de 21 victòries i només una derrota, precisament contra els targarins en la setena jornada de competició (74-52). Això els ha permès assolir l'ascens quan faltaven cinc partits per al final de la fase regular. A Copa es trobaran, molt possiblement, un altre equip bagenc, l'Artés.



Un èxit basat en gent de la casa

Un dels motius principals dels èxits recents del Navàs és la confiança en els jugadors de la base, un fet en què ha pres part de forma activa Joan Basora, exentrenador amb àmplia experiència i membre del club des de fa molts anys. I és que la majoria d'integrants de la primera plantilla han passat per les categories inferiors de l'entitat. A més, la creació d'un sènior B ha estat vital a l'hora de disposar de més efectius per reforçar els entrenaments.

Un cop acabi la fase regular de Primera, el Navàs lluitarà per acabar el curs a dalt de tot en la final a quatre de la categoria, que es durà a terme el cap de setmana de l'1 i 2 de juny. La Federació Catalana encara no ha fet oficial la seu del campionat, però és molt possible que es disputi a la localitat bagenca. De moment, els navassencs són el millor equip de Primera, l'únic que ha ascendit i que ja s'ha classificat per a la competició. En el grup 1 els líders són el Diffsalut Almeda i l'Àguiles-Plasfoc, amb un balanç de setze victòries i sis derrotes, mentre que en el 3 el primer classificat és el Sant Gervasi, amb divuit triomfs i només quatre partits perduts.

Els jugadors que han participat, fins ara en el gran curs del club bagenc són Roger Tàpies, Gerard Riera, David Yuste, Adrià Sabata, Miquel Costa, Pieter Batlló, David Boja, Eduard Frias, Adrià Montagut, Marc López, Bernat Martí i Rui Santos, Francesc Batlló, Francesc Carpio, Sergi Sanfeliu.

Els tècnics són Isidre Suau, com a principal, Xavier Simó i Oriol Ribera, com a ajudants, Pau Abardia, que s'encarrega de l'estadística, i Adria Sellarès, el preparador físic.

L'any vinent, a més a més d'estrenar categoria, el Club Bàsquet Navàs també inaugurarà un nou paviment del pavelló, amb parquet flotant. Això serà possible gràcies als pressupostos participatius del poble, on la proposta va rebre 136 vots.