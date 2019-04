Amb bones expectatives pel que fa al número de participants i amb la presència confirmada d'atletes destacats. Així encaren els responsables de Joves Atletes de Berga (JAB), l'entitat organitzadora de la setena edició dels 5 i 10 km urbans de Berga, les 48 hores prèvies a l'inici de les curses.

Tot i que la setmana ha estat plujosa a la capital del Berguedà, ahir, Alfonso López, president del JAB, revelava que «les inscripcions van a bon ritme. A primera hora del matí, el número de participants a les curses de 5 i 10 km ja superava els 250 corredors, mentre una vuitantena de nenes i nens havien confirmat la seva presència a la Urban Kids Berga».

El període d'inscripcions no es tancarà fins a les 23.59 hores d'avui. Per tant, els interessats tenen tot el dia per fer el tràmit, telemàticament, a través del lloc web de Joves Atletes de Berga ( www.jaberga.com). De forma presencial, hom es pot registrar a Intersport Serramartí (Berga), Costa Esports (Gironella) i Bravo Running (Manresa).

El segon classificat en la cursa de 10 km de l'any passat, el berguedà Xavi Tomasa (CA Calatayud), ha confirmat la seva presència, diumenge, a Berga. Tomasa ha excel·lit en les proves en què ha pres part aquest curs i, fa poques setmanes, va signar la seva millor marca personal a la Marató de Barcelona. A més, és l'actual campió de Catalunya de marató.

L'absència de l'andorrà Toni Bernadó, guanyador de la sisena edició, i del migfondista local Guillem Fernández Bruch, propicia que Roger Camprubí (CA Berga) i un altre altleta del Principat d'Andorra, Pep Sansa, especialista en els 3.000 metres obstacles, siguin a priori els principals oponents de Xavi Tomasa. Pel que fa a la prova femenina, la berguedana Anna García defensarà el ceptre assolit ara fa un any avalada per ostentar la quarta millor marca catalana del 2018 en marató.



Cascante, Huerta i Zabaleta

El duet format per la berguedana Núria Cascante i per la cubana resident a Andorra Dayane Huerta ha fet xalar el públic en les últimes edicions dels 5 km femenins. Enguany, una tercera corredora presenta candidatura al triomf: la basca Jone Zabaleta (At. San Sebastián), subcampiona d'Euskadi dels 800 m llisos i tercera al Campionat d'Espanya Universitari de Cros. L'olímpic Pol Moya i l'atleta de Guinea Conakry Oumar Camara, reputat campió al seu país i actualment refugiat a la capital del Berguedà, rivalitzaran per ser els millors en els 5 km masculins.

Els participants podran recollir els dorsals i el xip dissabte a la tarda, a l'Hotel Berga Park, de 18 a 20 hores, o diumenge al matí, entre les 8 i les 10 h.