El CPP Igualada va obtenir una victòria ajustada davant el CPP Poble Nou desprès d'un partit agònic en què els igualadins van guanyar per la mínima (3-4). En les instal·lacions del Poble Nou, l'Igualada va aconseguir guanyar la primera de les finals per la permanència. Dissabte que ve (17 hores) es jugarà el darrer partit de la temporada, contra el CN Helios, en el qual nomes val la victòria per seguir a Segona Divisió.