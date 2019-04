El 24 d'abril es començarà a posar gespa al camp de la Pirinaica

L'Ajuntament de Manresa va informar ahir que el proper 24 d'abril començaran les obres de col·locació de gespa artificial al camp del barri de la Mion-Puigberenguer de Manresa, on juga la Pirinaica. Les obres s'iniciaran després de diversos ajornaments per culpa dels problemes amb l'empresa adjudicatària en primer terme, l'olesana Trade SL. Finalment les durà a terme Grup Mas Construccions i duraran quatre mesos. Així doncs, no estaran finalitzades fins a principi de la temporada que ve. Les dues fases es faran de manera encadenada. La primera costarà 202.597,28 euros i la segona tindrà un import de 220.846,88 euros.