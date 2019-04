Anvers serà la seu de la Final Four de la Champions League, el maig

El rival de demà al Congost. l'Iberostar Tenerife, es va clasificar per a la Final Four de la Champions League de forma folgada. Amb la victòria de 17 punts (81-64) amb l'Hapoel Jerusalem va aixecar un desavantge de dos punts del partit d'anada de l'eliminatòria de quarts de final.

És la segona vegada que els canaris participen a la Final Four, de la qual van ser amfitrions el 2017, quan van aconseguir el títol. Aquest cop la fase final es farà a la ciutat belga d'Anvers (3 i 5 de maig), segons ha confirmat la FIBA. La setmana vinent hi haurà un sorteig per esbrinar quins seran els aparellaments de les semifinals. Els altres tres classificats són el Telenet Giants d'Anvers, el Brose alemany i el Virtus Bolonya.