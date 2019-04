Barça i Granollers volen trobar-se demà a la final

El Barça Lassa i el Fraikin Granollers es podrien trobar demà a la final de la Copa del Rei d'handbol. Avui disputaran les semifinals,després de superar ahir els quarts amb seguretat.

Els vallesans van derrotar l'Abanca Ademar Lleó per 23-31 en un partit que ja dominaven per tres gols en el descans i en què van poder arribar al final de l'enfrontament amb tranquil·litat. Adrià Figueras, amb sis gols, va ser el màxim anotador del seu equip. El rival del Fraikin Granollers a les semifinals d'avui a les cinc de la tarda serà el Liberbank Conca, que va haver de patir més per der-rotar el Bidasoa d'Irun per 33-36.

Per la seva banda, el Barça va passar per damunt de l'Ángel Ximénez de Puente Genil per 39-21, en un partit senzill en què Aleix Gómez va fer set gols. El rival serà el Logronyo (19.30 hores), que va derrotar el Guadalajara (33-26).