Caixa o faixa per al Nàstic juvenil al camp del Lleida

«Afrontem el partit amb confiança, serenor, convicció i amb seguretat». Així de clar s'expressa l'entrenador del Gimnàstic de Manresa juvenil, Ferran Costa, abans de jugar, demà (11 h), el partit que resumirà la temporada: o permanència o descens.

I és que l'equip escapulat disputa el darrer enfrontament de la lliga de Divisió d'Honor al camp d'un Lleida que es juga el mateix, salvar la categoria, encara que amb un matís diferent. Els manresans en tenen prou amb un empat, mentre que els lleidatans han de guanyar sí o sí després de perdre, dimecres, el partit que tenien ajornat amb l'Espanyol (2-3).

«Tot i el valor que ens dona el fet de poder empatar, nosaltres jugarem com sempre, sense especular, que és la nostra identitat com a equip. Buscarem la porteria contrària com hem fet durant tota la temporada, per això som el setè equip més golejador de la categoria. Anirem a Lleida amb la confiança que ens dona el bon partit que vam fer dissabte passat a casa amb el Manacor», apunta un Fer-ran Costa que considera que la clau serà «el domini de les dues àrees. Hem d'aconseguir tenir allunyat el Lleida de la nostra porteria perquè atacant és com ells es troben més còmodes. Nosaltres, al contrari, hem d'aconseguir tenir opcions de marcar a pilota parada i hem de fer que els nostres jugadors amb talent desbordin. En definitiva, ens hem de centrar en fer un bon futbol, amb un bon equilibri entre les situacions emocionals i les futbolístiques, perquè tot allò que no podem controlar ho hem de deixar de banda».