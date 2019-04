El cim Sobrepuny, situat al Berguedà, acull avui el català de curses verticals

L'Associació de Muntanyencs Berguedans organitza avui el Campionat de Catalunya de curses verticals. Més d'un centenar de corredors lluitaran a la Vertical Sobrepuny per convertir-se en els nous campions.

Els corredors sortiran a les cinc de la tarda des de la Nou del Berguedà per coronar el cim del Sobrepuny (1.655 m), amb 3,53 km de recorregut i 775 metres de desnivell. Com a novetat d'enguany, els més joves tindran cabuda a la Vertical Sobrepuny amb un recor-regut de 2,2 km i un desnivell de 371 metres. Els actuals campions, Gisela Carrión i Pere Rullan, han confirmat la seva presència amb la intenció de revalidar el títol.

Després de la cursa vertical, demà hi haurà la prova llarga amb dos recorreguts, un de 24 quilòmetres, amb inici a les 8 del matí, i un altre de 12 quilòmetres, que haurà començat una hora abans. Per a qui vulgui anar a gaudir del paisatge, també s'ha organitzat una caminada. Per a més informació podeu entrar a www.sobrepunytrail.cat.