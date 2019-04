El Cruyff Court Manel Estiarte acull un torneig amb vuit equips escolars

El camp de futbol Cruyff Court Manel Estiarte, situat a la plaça Milcentenari des del desembre passat, serà l'escenari, demà, de les 9 del matí a les 6 de la tarda, del primer Torneig Escolar Cruyff Courts 6x6, amb la participació de 6 equips masculins i 2 femenins d'alumnat de 6è de primària de les escoles La Sèquia, Fedac Manresa, Bages i Renaixença.

La peculiaritat d'aquest torneig és que està organitzat a través del projecte dels Herois del Cruyff Court, que consisteix en una iniciativa en la qual un grup de joves, que són usuaris habituals d'aquesta instal·lació, contribueixen a la dinamització d'aquest espai organitzant un torneig de futbol (la fase local del Cruyff Court 6x6). Així, aquests nois i noies esdevenen un exemple a seguir dins del seu barri i, alhora, tenen l'oportunitat de descobrir i desenvolupar els seus talents.

A Manresa, aquests joves organitzadors (Esmeralda, Ayman, Mohamed i Mosab), tutoritzats per les regidories de Joventut i d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, han realitzat durant vuit setmanes les diferents tasques d'organització, disseny i difusió del torneig, així com les diferents activitats paral·leles que els nens i nenes participants hi podran trobar (activitats lúdiques, esmorzar, premi al respecte, etc.). Els equips guanyadors (masculí i femení) representaran Manresa a les semifinals que se celebraran a Martorell durant el maig. La final es disputarà a Igualada el juny.



Per a nens i nenes de 10 a 12 anys

El Cruyff Courts 6x6 és un torneig de futbol per a nens i nenes d'entre 10 i 12 anys en què el respecte és el valor principal. Els Cruyff Courts, com el de Manresa, són petits camps de futbol d'ús lliure que tenen com a objectiu fomentar l'esport i inculcar valors com la responsabilitat, la integració, el joc en equip i la superació personal, així com aconseguir prevenir el sedentarisme i l'obesitat infantil. El Cruyff Court Manel Estiarte té el caràcter de pista pública d'ús lliure, tot i que l'Ajuntament de Manresa fa reserves per a activitats organitzades i programades, sobretot per a entitats que treballen l'educació en el medi obert, com són Joves Nucli Antic, el Casal de Joves la Kampana, l'Associació de Veïns Barri Antic i el Centre Obert del Casalot.