El Girona s'immola i patirà fins al final

El Girona ha tornat a fracassar aquest migdia a Montilivi en un partit molt dolent i segueix deixant passar oportunitats per assegurar la permanència fins al punt que està decidit a condemnar-se al patiment. Quan Stuani havia aconseguit gràcies a un penal marcat pel VAR igualar el gol de Darder a Montilivi l'empat era una victòria.

Però aquest Girona no n'aprèn i, al minut 89, veient Bounou mal col·locat, Darder ha provat el xut. La pilota ha tocat al pal i el rebot ha tocat el marroquí per entrar i situar l'1-2. Vitamina pels espanyolistes, que veuen la salvació a tocar; i un nou cop dur per un Girona que, alerta, ha sumat 10 punts de 36 a la segona volta i que, com sap tothom, fa més de cinc mesos que no guanya a casa. Avui tampoc contra un rival que només havia vençut a domicili a Osca.

Un derbi descafeïnat. I, el pitjor de tot, és que la situació s'agreuja amb una nova derrota. A Montilivi i a la lliga. El Girona ha perdut aquest migdia contra l'Espanyol (1-2), en un partit que d'entrada prometia molt més amb el retorn de Stuani. Sense que el killer trobés fortuna, els xuts inofensius de Lozano no han suposat cap problema per a Diego López i Portu tampoc ha tingut sort. Sergi Darder ha obert la llauna a la segona part evidenciant la poca capacitat de reacció dels blanc-i-vermells. El VAR ha permès posar l'empat des dels 11 metres, sense que l'uruguaià fallés, però Darder ha castigat posant el doblet.

La primera part ha tingut poca història. Recuperant Bounou sota els tres pals i Stuani com a home de referència, els d'Eusebio han sortit convençuts a trencar la mala ratxa a Montilivi tornant al camí de la victòria. D'entrada la idea ha sigut clara. El Girona ha començat pressionant amb grans jugades de Pere Pons al mig del camp, sense evitar que de mica en mica els de Rubi li fessin adormir el partit. Lozano, que també ha sigut una de les novetats en l'onze inicial, ha sigut el primer a provar-ho enviant un xut inofensiu a les mans de Diego López. El primer avís del Girona, que continuaria amb el control de la pilota.

En una pèrdua de Muniesa, Lei Wu ha aprofitat per pispar-li l'esfèrica i plantar-se a prop de Bounou sense trobar l'encert. El porter marroquí ha tornat a intervenir aturant un xut ras de Darder al minut 17. Poc després, el Girona ha vist com se li escapava una de les oportunitats per trencar el gel.

En una caiguda de Portu dins la petita, quan anava a tocar una pilota morta que ha deixat Lozano, l'àrbitre amb l'avís del VAR ha deixat continuar el joc obviant la pena màxima. La més clara, però, ha arribat al minut 28. Granell ha assistit Lozano i l'hondureny l'ha centrat al segon pal on Portu l'ha posat al mg, topant amb Diego López que l'ha tret amb la mà.

L'Espanyol ha disposat de les seves oportunitats tirant de les botes de Lei Wu. El davanter n'ha tingut una altra, que ha acabat perdent-se cap a la dreta de la porteria. Abans d'arribar al descans, els blanc-i-vermells han pogut avançar-se d'estratègia quan Stuani ha rematat amb el cap una pilota de córner sense trobar fortuna.

A la represa, el guió no és que hagi canviat gaire. Només començar la segona part, Marc Roca ha forçat un córner a favor de l'Espanyol encara que el perill no ha anat més enllà. Lozano ha pogut obrir la llauna amb dues oportunitats que no s'han materialitzat.

La primera ha sortit per damunt del travesser; la segona ha anat directe a les mans de Diego López. Per part del porter del Girona, també n'hi ha hagut. Bounou acabava d'escapçar un xut al primer pal de Lei Wu, sense evitar empassar-se el primer gol del partit. Sergi Darder ha afusellat des de la frontal recollint una pilota que li ha caigut provinent d'una centrada i que la defensa blanc-i-vermella ha deixat passar. Un cop dur per als gironins, fins i tot se n'ha anat el sol.

Com a resposta al gol encaixat, Eusebio ha optat pels primers canvis. Roberts ha entrat aplaudit pel públic de Montilivi en substitució de Lozano i Douglas ho ha fet per Pere Pons. Quan semblava que el Girona ja tenia un peu a dins amb una nova derrota, el VAR ha aparegut per salvar els mobles. Prieto Iglesias ha assenyalat la pena màxima, després de consultar el videoarbitratge i castigar les mans de Rosales en una centrada de Muniesa a l'àrea.

Stuani ha sigut l'encarregat de transformar-lo i ja se sap que si és per marcar el killer mai falla. L'uruguaià ha permès respirar amb el gol de l'empat, que ha arribat en el moment més necessari perquè sense reacció fins aleshores el Girona semblava que ja hagués abaixat els braços. Però com ja és habitual, a Montilivi surt la creu en els minuts finals. Sergi Darder ha sentenciat al darrer minut aconseguint el doblet, aprofitant que Bounou estava mal col·locat.



Fitxa tècnica



Girona: Bono, Muniesa, Juanpe, Bernardo, Pedro Porro (Ramalho, min. 87), Lozano (Roberts, min. 60), Granell, Pere Pons (Douglas Luiz, min. 64), Borja García, Stuani i Portu.

Espanyol: Diego López, Javi López, Hermoso, Naldo, Rosales, Sergi Darder, Víctor Sánchez, Marc Roca, Melendo, Borja Iglesias i Lei Wu (Puado, min. 75).

Gols: 0-1, Sergi Darder (min. 58); 1-1, Stuani de penal (min. 79); 1-2, Sergi Darder (min. 89).

Àrbitre: Prieto Iglesias (Comitè Navarrès). Ha amonestat Stuani, Granell, Pere Pons, Douglas Luiz, Ramalho (Girona); Javi López, Víctor Sánchez (Espanyol).

Estadi: 11.463 espectadors a Montilivi.