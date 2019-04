L'estatal arrenca amb vuit nedadors de casa nostra

Vuit representants de casa nostra començaran a competir des d'avui fins dimecres en l'obert de Sabadell del Campionat d'Espa-nya de natació de 50 metres, tant en la categoria absoluta com en la júnior, que es disputa a la piscina vallesana de Can Llong. En aquesta prova de selecció a escala estatal s'aconseguiran les primeres mínimes per competir als Mundials que tindran lloc el proper juliol a la ciutat coreana de Guangju i també per a l'europeu júnior de Kazan.

Els manresans del CN Terrassa Izan Cubillas i Guillem Lázaro entraran en competició demà. El primer nedarà els 200 metres lliures i els 200 estils, i el segon, els 100 i 200 papallona. La també manresana Mireia Pradell intervindrà en els 50, 100 i 200 metres esquena; la júnior Berta Martínez, també del CN Terrassa, participarà en els 50, 100 i 200 esquena, i Queralt Velasco, del CN Cervera, serà als 200, 400, 800 i 1.500 metres lliures. La més prolífica serà la berguedana del CN Vic-ETB Àneu Ferrer, que prendrà part en les proves de 50, 100 i 200 metres esquena i en els 100 i 200 papallona.

En la categoria júnior, doble presència igualadina, en tots dos casos amb el CN Cervera. Així doncs, Bernat Esteban serà als 400, 800 i 1.500 metres lliures, i Òscar Díez participarà en els 50, 100, 200 i 400 lliures, i també en els 100 papallona.



Belmonte i Vall, estrelles

Els campionats de Sabadell serviran perquè els millors nedadors estatals aconsegueixin les primeres mínimes per als Mundials. La badalonina Mireia Belmonte (UCAM Múrcia), després d'estar un any aturada, intentarà aconseguir-ho en sis proves, i la barcelonina Jessica Vall, en les tres de braça: els 50, 100 i 200 metres.

També hi haurà altres puntals de la natació espanyola, com Joan Lluís Pons i Lidón Muñoz (Sant Andreu), Catalina Corró i Marina Garcia (Sabadell), Hugo González (Canoe) o Jimena Pérez (Gredos San Diego).