El Liverpool capgira un gol en contra i manté el polze amb el Manchester City

El Liverpool va recuperar el lideratge, tot i que sigui amb un partit més, de la lliga anglesa en derrotar el Southampton, un equip que es juga la permanència, per 1-3. I això que l'equip de Jürgen Klopp no va entrar gens bé al partit i Shane Long va avançar els saints al minut 9. En els primers 45 minuts el joc dels reds no va ser gaire consistent, però van poder anar al descans amb el partit empatat gràcies a una rematada de cap de Naby Keïta a centrada d'Alexander-Arnold.

A la segona part, la pressió visitant va augmentar, però el Liverpool va aconseguir avançar-se només deu minuts abans del final amb un gol de Salah. Abans de l'acabament del duel, Jordan Henderson va tranquil·litzar el seu equip. Ara, el Liverpool avantatja en dos punts el City i li falten cinc partits per jugar.