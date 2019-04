Nou partit de transició per al Madrid davant un Eibar que ja està salvat

El Reial Madrid de Zinedine Zidane torna al Santiago Bernabéu, després de la derrota a Mestalla, per disputar un nou partit de transició davant un Eibar que ja està salvat i que la temporada vinent continuarà a la Lliga Santander.

El tècnic francès no podrà comptar amb Marcelo, sancionat per acumulació de targetes grogues. Aquest fet implicarà que el jugador del planter Sergio Reguilón debuti amb Zidane a la banqueta del Reial Madrid, ja que, des de la destitució de Solari, Marcelo ha jugat tots els partits de lliga.

L'Eibar no tindrà disponible Diop, sancionat també per acumulació, a més de les baixes per lesió d'Arbilla, Bigas i Calavera. A alguns jugadors clau, com Rubén Peña o Cucurella, els queda una groga per ser sancionats.