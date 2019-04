Sortida complicada per al líder Berga al camp del Caldes

El Berga, líder del grup 4 de Segona Catalana, encara la recta final de la competició (queden set jornades) amb ganes de mantenir la privilegiada posició de líder, encara que no serà fàcil tenint en compte el portencial dels rivals i la igualtat que hi ha en la categoria. L'equip que entrena Joan Prat té només dos punts d'avantatge respecte del segon classificat, la Gramenet, i tres més que el Ripollet i el Vic Riuprimer, tercer i quart, respectivament. La primera de les set finals serà per als berguedans, demà a Caldes (12 h), davant un conjunt irregular però capaç de fer bons resultats (porta tres victòries seguides). El Sallent, força alliberat després de vèncer el Can Parellada dissabte passat, rebrà demà la potent Gramanet (17 h). Avui, el Joanenc rep la incòmoda Sabadellenca (17.30 h).

Al grup 3, avui, Fontsanta Fatjó-Martorell (18 h) i San Mauro-Peña Unión Málaga (16.30 h). Al grup 5, demà, Solsona-Artesa (16 h) i Organyà-Castellserà (17.30 h).