El Barça Lassa es desfà del Logronyo La Rioja i jugarà la final de la Copa del Rei

El Barça Lassa no va donar cap opció de victòria al Logronyo La Rioja i va classificar-se per jugar la final de la Copa del Rei, que s'està disputant a Alacant per sisè cop consecutiu (28-24). L'equip blaugrana no volia sorpreses. A la Lliga Asobal, contra l'equip de Miguel Ángel Velasco, havia empatat fa una setmana. L'equip barceloní, amb la lliçó apresa, va anar marcant diferències davant d'un rival que sempre va jugar a remolc. Al començament, les excel·lents intervencions del porter Kevin Möller van permetre al Barça agafar avantatge, que al descans ja era de set gols, 17 a 10. A la segona meitat la dinàmica del partit no va canviar, tot i que el Logronyo va començar amb un parcial d'1 a 3. Els blaugrana no van posar-se nerviosos i van continuar jugant al seu ritme. El Logronyo, gràcies a un inspirat Scott, amb sis gols, no va deixar-se anar i va lluitar fins a l'últim sospir.



El Fraikin Granollers s'acomiada

Els vallesans van topar amb una intensa defensa del Conca i van acomiadar-se de la Copa del Rei (22-26). El Granollers va reaccionar tard després d'una fluixa primera meitat però van acabar desbordats per una forta defensa del Ciudad Encantada, que jugarà la final de Copa per primer cop. A la represa, els jugadors vallesans van intentar remuntar des de tots els fronts, però l'equip no va tenir l'encert que va demostrar en el partit de quarts, en el qual li va sortir tot rodó contra l'Ademar.

Avui es disputarà la gran final entre el Barça Lassa i el Ciudad Encantada de Conca (19 h).