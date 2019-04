El Cadí tanca avui la fase regular a casa i ja pensa en el play-off

El Cadí disputa aquesta tarda, a partir de les 19 hores, el darrer partit de la fase regular de la Lliga Femenina amb el repte de continuar guanyant però, sobretot, pensant ja en el primer matx del play-off, que arriba ja dimecres que ve.

Les urgellenques reben l'Araski, que es juga a la Seu, en aquesta última jornada unificada, ser o no ser, justament, en un play-off on tenen presència assegurada les de Bernat Canut. El tècnic urgellenc afirma que «és important tenir aquesta tercera plaça garantida però això no li treu importància al partit» contra les vitorianes.

Les urgellenques sortiran a vèncer, però tampoc amaga Canut que no vol córrer riscos amb les jugadores pensant ja en el primer partit contra un IDK Gipuzkoa clarament a l'alça en el primer creuament dels play-off. «És evident que no castigarem cap jugadora i que hi haurà molt moviment de rotacions», assegura el preparador de la Seu. No obstant, Canut també remarca que «això és un esport on les sensacions són molt importants. I més jugant a casa i amb un pavelló que de ben segur tornarà a estar ple. Superar el record de victòries fa gràcia a les jugadores i això és que l'equip té reptes i no en vol deixar escapar ni un».

L'Araski lluita per una de les dues places del play-off que encara no estan assegurades. Té deu triomfs, igual que el Saragossa. I un més que el Bembibre i el Cáceres, que amb nou victòries també es podrien acabar colant entre els vuit primers en funció de la combinació dels resultats que hi hagi aquest diumenge. El Cadí serà tercer faci el que faci. El Gernika i el València podrien arribar a sumar les 18 victòries que ara tenen les urgellenques, que tenen millor bàsquet-average que les biscaïnes i les valencianes.