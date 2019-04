El CN Minorisa competeix fins als darrers minuts però cedeix davant un rival superior

El Club Natació Minorisa va encaixar una nova derrota a domicili, aquesta vegada a la piscina del Waterpolo 98 02 de Pamplona (15-11). Les bagenques van començar bé, amb un 0-3 inicial, però les locals van reaccionar abans del final del quart i van capgirar el marcador (4-3). En el segon període, les jugadores dirigides per Àngel Peirón van remuntar i van arribar al descans per davant en l'electrònic (7-8). En el tercer quart les navarreses van dominar de nou, però el Minorisa va arribar al darrer període amb opcions. En aquest, les locals van fer un parcial de 5-2 per vèncer.